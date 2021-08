Neoliberale Sorglosigkeit

Die Häufigkeit extremer Wettereignisse nimmt zu. Das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, der leicht durch verstärkte Berichterstattung der Medien verzerrt sein könnte. Dies betätigt auch der neueste, am Montag veröffentlichte IPCC-Bericht. Seit Juli, als sich in der Eifel und im Rheinland harmlose Flüsse in reißende Ströme verwandelten und mehr als 180 Menschen töteten, weiß auch Deutschland ganz konkret, was das im einzelnen bedeuten kann.

Bereits jetzt wirke sich der menschengemachte Klimawandel auf zahlreiche Wetter- und Klimaextreme in aller Welt aus, heißt es dort. Seit dem letzten, 2014 veröffentlichten Bericht hätten die Belege für vermehrte Hitzewellen, Starkniederschläge, Dürren und intensivere Wirbelstürme zugenommen. Neu ist seit dem 2014er Bericht, dass Wissenschaftler inzwischen relativ rasch, wenn auch mit großem Rechenaufwand, bei einzelnen extremen Wetterereignissen diese dem Klimawandel zuordnen können. Jochen Marotzke vom Max-Planck-I...