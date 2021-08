Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verfechter der Mitte Vor 250 Jahren kam Sir Walter Scott zur Welt. Er schuf den historischen Roman als Genre Jenny Farrell Geschichtsunterricht mit Hand und Fuß verschwindet mehr und mehr aus den Schulen, historisches Bewusstsein geht verloren. Romane mit historischen Schauplätzen beinhalten oft unhistorische Figuren, Menschen nachgeahmt, die das 21. Jahrhundert hervorbringt. Solche Bücher vermitteln damit das Gefühl, dass Menschen nicht entwicklungsfähig sind, die Gesellschaft nicht veränderbar, dass die Welt rückbetrachtet nicht verstanden werden kann und jeder Versuch, sie zum Wohle der Menschheit zu verändern, letztlich vergebens ist. Die Literaturgeschichte jedoch zeigt, dass eine andere Art von historischem Roman möglich ist, eine, die Geschichte als Umbruch, Menschen selbst als historisch zeigt. Sir Walter Scott wies diesem Genre den Weg. Bedrohte Volkskultur Walter Scott, von seinen Zeitgenossen Goethe, Puschkin und Balzac verehrt, von Georg Lukács als Begründer des historischen Romans gefeiert, wurde vor 250 Jahren, am 15. August 1771, als Sohn einer Arzttochter und ei...

