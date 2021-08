Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unterschiedliche Messungen Greenpeace weist höheren Schadstoffgehalt im Ruß nach als das Landesumweltamt Jan Pehrke Drei Tage nach der Explosion im Leverkusener Chempark hatte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) Entwarnung gegeben. Eine »nur geringe Schadstoffbelastung« wiesen die Rußpartikel der Rauchsäule aus dem Feuer auf, das am 27. Juli nach der Detonation im Tanklager der Sondermüllverbrennungsanlage ausgebrochen war, erklärte die Behörde. »Bei den Stoffgruppen der Dioxine (einschließlich dioxinähnliche PCB) wurde die Bestimmungsgrenze nicht erreicht. Bei den polychlorierten Biphenylen (PCB) und den polyzyklischen aromatischen Kohlenwassersto...

