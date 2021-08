Lehrbuchhaft gequält

Das Jahr 1971 war das Jahr, in dem sich der bewaffnete Konflikt im Nordosten der irischen Insel zu einem offenen Krieg ausweitete. In den späten 1960ern hatte sich eine Bürgerrechtsbewegung gebildet. Sie forderte für die katholische Minderheit die gleichen politischen, sozialen und kulturellen Rechte, wie sie die protestantische Mehrheit genoss. Von den nordirischen und britischen Regierungen wurde die katholische Bevölkerung diskriminiert. Die Gesetzgebung Nordirlands glich in vielen Bereichen jener Rhodesiens, wo die schwarze Bevölkerung gegenüber der weißen diskriminiert wurde. Die Bürgerrechtsbewegung setzte sich aus allen progressiven und liberalen Teilen des politischen Spektrums zusammen: Gewerkschafter, Republikaner, Sozialdemokraten, Kommunisten und selbst liberale Unionisten marschierten friedlich gegen die Unterdrückung.

Doch der Nordirland-Konflikt war nicht nur ein Kampf um Bürgerrechte. In ihm bestand der Kolonialkonflikt nach der Teilung Irl...