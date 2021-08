Strippenzieher hinter Gittern

Wenn das kriminelle »Cum-Ex«-Netzwerk ein Gesicht hat, dann ist es das von Steueranwalt Hanno Berger. Die ermittelnden Staatsanwaltschaften Frankfurt am Main und Köln sehen in ihm eine Schlüsselfigur, einen, der in der Frühphase des Milliardenbetrugs maßgeblich den Aufbau der notwendigen Strukturen vorangetrieben hat. Ermittelt wird gegen ihn in drei Fällen von schwerer Steuerhinterziehung aus dem Zeitraum 2007 bis 2013. Momentan befindet sich Berger in der Schweiz, wohin er sich nach einer Razzia in seinem Privathaus bereits vor neun Jahren abgesetzt hatte. Seit Anfang Juli allerdings in Auslieferungshaft.

Konkret werden Berger und seine engsten Vertrauten laut der vorliegenden Haftbefehle beschuldigt, sich auf Kosten der Allgemeinheit um knapp 400 Millionen Euro bereichert zu haben. Darüber hinaus soll Berger Investoren hinters Licht ge...