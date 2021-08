»Die Sanktionen sind eine andere Form des Krieges«

Sie waren im Juli zusammen mit dem Biologen und Initiator des Projektes »Maleta Salvavidas« (Rettungskoffer), Stephan Pelser, in Venezuela. Was hatten Sie in Ihrem Koffer?

In den Koffern waren Medikamente für an Krebs erkrankte Kinder und andere Patienten, die wir mit Spendengeldern gekauft hatten. Damit haben wir die Kinderonkologie im Universitätskrankenhaus »Ruiz y Páez« in Ciudad Bolívar unterstützt. Mit den gespendeten Medikamenten konnten Behandlungsschemata der Krebstherapie komplettiert werden, die sonst nicht hätten durchgeführt werden können. Ferner wurde auch ein Ambulatorium der indigenen Gruppe der Pemón im Süden Venezuelas unterstützt, indem beispielsweise Gegengifte für Schlangenbisse gekauft wurden.

Sowohl die USA als auch die EU haben Sanktionen gegen Venezuela verhängt, von denen sie behaupten, sie träfen die normale Bevölkerung nicht. Stimmt diese Aussage mit Ihren Beobachtung vor Ort überein?

Diese Aussage stimmt definitiv nicht. Ein Beis...