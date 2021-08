Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Schwarze Adler Ehemalige und aktive Sportler mit dunkler Hautfarbe haben mit Rassismus schmerzliche Erfahrungen gemacht. In der Doku erzählen Betroffene ihre ganz persönlichen Geschichten (Rezension in jW-Ausgabe vom 15.4.). Phoenix, 20.00 Uhr Sie fürchten weder Tod noch Teufel Ideologisch hochproblematisch, wenn nicht abstoßend, aber gut inszenierter Kriegsfilm. Und mit Claudia Cardinale, Anthony Quinn, Alain Delon. Handlung: In Algerien kämpft eine französische Fallschirmjägereinheit grausam gegen Revolutionäre, die für ein unabhängiges Algerien eintreten. USA 1966. Tele 5, 20.15 Uhr Jahrhundertbauwerk Trasse Wie das russische Erdgas in den Westen kam 1974 vereinbarten ...

