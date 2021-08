Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein seltsamer Nachbar Bernhard Spring Als wir diese merkwürdigen Geräusche zum ersten Mal hörten, dachten wir, da würden sich Katzen unter den Autos vorm Haus vergnügen. Aber außerhalb der üblichen Paarungszeit? Ein paar Tage später, ich wollte gerade im Garten aus einem Stück Kirschbaum Untersetzer sägen, hörte ich diese Geräusche wieder, diesmal hinter dem Holzstapel. Es hörte sich ein bisschen so an wie ein Waschbär auf Raucherhusten. Als ich nähertrat, huschte ein grauer Schatten die Schuppenwand hoch: ein Steinmarder. Ich kletterte auf den Hackklotz, um den neuen Nachbarn genauer zu betrachten. Er aber ließ sich nicht blicken, sondern meckerte unentwegt. Ich hörte, wie er sich entfernte und den Schuppen umrundete, sah ihn den Baum raufklettern und über einen Ast auf dem Schuppendach verschwinden. Fast schien es, als wollte er sein Revier markieren. Seitdem wohnt der Marder in der kleinen Bretterbude nebenan. Von allen Tieren, die unseren Garten durchstreifen, mag ich den Marder am liebsten...

Artikel-Länge: 4010 Zeichen

