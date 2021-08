Vabanquespieler des Tages: SPD-Spitze

Lars Klingbeil kann einem leid tun. Der SPD-Generalsekretär muss nicht nur eine Partei vertreten, die spätestens seit der »Agenda 2010« keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt. Er muss im Bundestagswahlkampf auch einen Kanzlerkandidaten anpreisen, dem die Untaten in seiner politischen Laufbahn wie ein Mühlstein um den Hals hängen. Olaf Scholz hat nicht nur als Klingbeils Vorgänger an eben dieser Agenda mitgestrickt. Er hat in Hamburg als Innensenator einen tödlichen Brechmitteleinsatz gegen einen als Drogendealer Verdächtigten zu verantworten, s...