Politischer Sumpf

Das Antiquariat von Wolfgang Huste in Ahrweiler erreicht man durch das Obertor. Der Weg führt durch die Oberhutstraße, vorbei an mühsam restaurierten historischen Häusern, die teilweise aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen. Bis auf wenige stehen die Häuser jetzt leer. Erst müssen Statiker prüfen, ob sie wieder betreten werden dürfen.

Kunsthandwerkstätten, kleine Weinhäuser, ein Schlachter, das Restaurant eines Weinguts sind verlassen. Putz ist abgefallen, doch das alte Fachwerk hält die Mauern zusammen. »Keine Sprechstunde«, steht auf einem Schild an der Tür eines Zahnarztes. Auch die Hirsch-Apotheke steht leer, Arbeiter einer Spezialfirma lassen Wasser in den Keller laufen, um den hart gewordenen Schlamm aufweichen und abpumpen zu können. Vor dem alten Fachwerkhaus steht ein Apothekenbus, in dem man nicht alle, aber doch etliche Medikamente bekommen kann.

Gegenüber der Hirsch-Apotheke ist das Antiquariat von Wolfgang Huste. Der hoch gewachsene Mann stam...