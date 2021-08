Zum Inhalt dieser Ausgabe | Späte Ehrung für »Urgestein« Gewerkschafter und Antifaschist Willi Hoffmeister mit Bundesverdienstkreuz geehrt Markus Bernhardt Ob bei Ostermärschen, Demonstrationen gegen Aufzüge alter und neuer Nazis, Protesten von Gewerkschaften für mehr soziale Gerechtigkeit oder Kundgebungen für Klima- und Umweltschutz: Wo immer seine Gesundheit es noch zulässt, ist der Dortmunder Willi Hoffmeister dabei. Am vergangenen Freitag wurde der 1933 im Landkreis Lübbecke geborene und bis heute engagierte Friedensaktivist für sein politisches Wirken mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Übergeben wurde die Auszeichnung von Dortmunds Erstem Bürgermeister Norbert Schilff (SPD), der dazu gemeinsam mit Jutta Reiter, Vorsitzende des Dortmunder Stadtverbands des Deutschen Gewerkschaftsbunds, ins Katholische Krankenhaus im Stadtteil Kirchlinde gekommen war. Dort wird Hoffmeister aktuell medizinisch behandelt. Willi Hoffmeisters Name ist nicht nur in Dortmund, sondern auch weit über die Grenzen Nordhrein-Westfalens hinaus vielen ein Begriff. Der Ostermarschierer engagiert sich nunmehr seit Jahrzehnten...

