Gott existiert, ihr Name ist Petrunya

In einer mazedonischen Stadt feiert man das Dreikönigsfest: Die jungen Männer des Ortes tauchen nach dem Kreuz, das der orthodoxe Priester in den Fluss wirft. Glück, Freude und Reichtum sind dem Gewinner garantiert – Frauen ist die Anwesenheit nicht erlaubt. Nach einer erfolglosen Bewerbung springt die gefrustete 32jährige Petrunya dem Kreuz hinterher, nimmt es – und gibt es nicht mehr her. Mazedonien/Belgien/Frankreich/Kroatien/Slowenien 2019.

Arte, 20.15 Uhr

25 km/h

Als die Brüder Georg und Christian auf der Beerdigung ihres Vaters nach 30 Jahren aufeinandertreffen, ist von Wiedersehensfreude keine Spur. Trotzdem entschließen sich die beiden dazu, ihren Jugendtraum zu erfüllen und auf ihren Mofas eine Tour durchs Land zu machen. Da k...