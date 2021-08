Im Sinne der Contras

Der ehemalige Pentagon-Mitarbeiter Francisco Mora soll US-Botschafter bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) werden. Das kündigte Präsident Joseph Biden Ende vergangener Woche an. In einer Situation, in der Kuba, Venezuela, Nicaragua und andere Länder Lateinamerikas verstärkt in den Fokus der US-Außenpolitik gerieten, würde diese Position Mora »zu einer führenden Stimme der Regierung in der Politik der westlichen Hemisphäre machen«, schrieb die New York Times am vergangenen Donnerstag über die Bedeutung der Ankündigung. Mora spielte als Mitglied der Demokratischen Partei im vergangenen Jahr eine wichtige Rolle in Bidens Wahlkampfteam in Florida. Mit seiner Ernennung ziele der Präsident daher auch auf künftige Wählerstimmen der Latinos in dem Bundesstaat, kommentierte die New York Times.

Laut dem US-Magazin Foreign Policy war Mora unter Präsident Barack Obama unter anderem im Büro des stellvertretenden Verteidigungsministers für Heimatverteidigun...