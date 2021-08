»Amazon hat damit eine perfekte Lage«

Das Land Steiermark hat für den Versandriesen Amazon in Graz den Weg freigemacht. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung, kurz UVP, für das geplante Logistikzentrum sei nun nicht mehr nötig. Welche Kritik an der Entscheidung wird seitens der Anwohner formuliert?

Die Betroffenen vor Ort waren von Anfang an sehr beunruhigt. Es soll eine riesige Fläche versiegelt werden. Dazu kommt sehr viel Lieferverkehr mit Lkw, vor allem in den Abend- und Nachtstunden. Die Leute sorgen sich um den 24-Stunden-Betrieb, mit dem es auch in der Nacht und am Morgen keine Ruhe gibt.

Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir mithelfen, Unterschriften zu sammeln und die Anwohner hier zu unterstützen. Mittlerweile sagen auch andere Parteien, dass man probieren muss, alle rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen. Das war unsere Forderung, nachdem das Land auf die UVP verzichtet hatte.

Was bedeutet dieser Verzicht im Detail?

Der einzige Aspekt, der im Feststellungsbescheid zur UVP angeschaut wurde...