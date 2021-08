Ein richtig guter Torhüter

»Hut ab vor uns!« Nach dem rauschhaften 4:0-Auswärtssieg bei Drittligatitelfavorit Eintracht Braunschweig sparte Viktoria Berlins Angreifer Tolcay Cigerci nicht mit Eigenlob. Warum auch? Schließlich standen nach den 90 Minuten zwei Buden für ihn zu Buche, und der Aufsteiger hatte sich fürs erste völlig überraschend mit sechs Punkten an die Tabellenspitze gesetzt. Viktoria-Coach Benedetto Muzzicato nörgelte zwar pflichtschuldig ein wenig herum: »Wir sind noch am Wachsen. Solche Spiele helfen dabei. Aber es gibt immer etwas zu kritisieren.« Ins Detail ging er aber nicht, denn so richtig schien ihm dann doch nichts einzufallen. Das sah bei seinem Braunschweiger Gegenüber Michael Schiele verständlicherweise völlig anders aus: Mit vernichtenden Aussagen wie »zuviel Abstand zum Gegner«, »fehlende Kaltschnäuzigkeit«, »mangelnde Effektivität« und »wi...