»Rachefeldzug der Rechtskräfte«

Der ehemalige salvadorianische Präsident Salvador Sánchez Cerén hat die nicaraguanische Staatsbürgerschaft erhalten. Wie das offizielle Amtsblatt des Landes La Gaceta am Freitag mitteilte, wurden neben dem frühereren Comandante der linken Guerillaorganisation »Nationale Befreiungsfront Farabundo Martí« (FMLN) auch seine Ehefrau, die Tochter und ein Enkel eingebürgert. Dem lateinamerikanischen Nachrichtenkanal Telesur zufolge war die Entscheidung am vergangenen Donnerstag von Innenministerin María Amelia Coronel in Managua verfügt worden, einen Tag nachdem ein Gericht in San Salvador einen internationalen Such- und Haftbefehl gegen Sánchez Cerén erlassen hatte.

Die Generalstaatsanwaltschaft von El Salvador hatte zuvor Anklage wegen Korruption gegen den Expräsidenten (2014–2019) erhoben und die internationale Verfolgung beantragt. Die Behörde wirft ihm unter anderem vor, 530.000 US-Dollar (446.000 Euro) an unrechtmäßigen Gehaltszuschlägen erhalten zu haben, ...