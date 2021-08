Ungewisse Zukunft in Wien

Seit dem 20. Juni sind die Gespräche in der österreichischen Hauptstadt über eine Rückkehr der USA in den Rahmen des »Joint Comprehensive Plan of Action« (JCPOA) von 2015 unterbrochen. Alle Beteiligten warten den Amtsantritt des nächsten iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi ab, der an diesem Donnerstag vereidigt wird. Bis der als konservativer Hardliner geltende Kleriker und Jurist sein Kabinett aufgestellt und vielleicht ein neues Verhandlungsteam für Wien benannt hat, könnte es Mitte September werden.

Indessen gebärden sich die USA und ihre europäischen Verbündeten immer ungeduldiger. Washingtons Außenminister Antony Blinken warnte während eines Besuchs in Kuwait am Donnerstag, dass die Gespräche »nicht endlos weitergehen können«. »Wir wollen sehen, wozu Iran bereit ist und wozu es nicht bereit ist.« Der Ball sei in der iranischen Spielfeldhälfte. Mit anderen Worten: Jetzt sei Teheran am Zug.

Sein deutscher Amtskollege Heiko Maas (SPD) wiederholte Blinken...