Sie beklagen die mehrdeutige Rechtslage bei der Gemeinnützigkeit und den damit verbundenen großen Interpretationsspielraum lokaler Finanzämter. Was müsste eindeutiger werden?

Es geht dabei vor allem um politische Mittel. Der Anwendungserlass zur Abgabenordnung, welcher den Finanzämtern Vorgaben macht, ist da unklar und unterscheidet keine verschiedenen Dimensionen wie politische Mittel für eigene gemeinnützige Zwecke. Damit kann Engagement bei Gelegenheiten wie einem Hochwasser, einer Pandemie oder einem rassistisch motiviertem Anschlag über eigene Zwecke hinaus gemeint sein oder das, was oft auch politisch eingefordert wird: Haltung zeigen für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Wegen der Unklarheit rügen Finanzämter in einem Fall jede politische Äußerung, in anderen Fällen traut sich ein Sportverein dann erst gar nicht, eine Regenbogenflagge zu hissen.

Welche Veränderungen in der Abgabenordnung fordert Ihre Allianz?

In diesem Gesetz fehlen weiterhin dr...