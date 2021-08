Geschlagen und doch unbesiegt

Während Eric Hobsbawm oder Edward P. Thompson durchaus auch hierzulande ein Begriff sind, sind andere Vertreter der reichen Tradition marxistischer Geschichtswissenschaft, die Großbritannien zu bieten hat, weiterhin Geheimtips. Einer ist Allan Merson (1916–1995), der an der Universität Southampton lehrte und forschte. 1985 legte er sein Hauptwerk mit dem Titel »Communist Resistance in Nazi Germany« vor. Die Historikerin Christine King hob hervor, dass Mersons Studie helfe, »das stereotype Bild eines Naziregimes, in dem es praktisch keinen Widerstand gegeben hat, und einer Kommunistischen Partei, die blindlings an Moskau gebunden, unentschlossen und ineffektiv war«, auszubalancieren. Sie lobte die »Mischung aus Schilderung und Analyse«, den Überblick über die ältere Forschung und die »eigene Untersuchung«. In dieser Hinsicht sticht Mersons Fallstudie über den Widerstand von Düsseldorfer Kommunisten hervor, die das Kernstück der Arbeit ausmacht.

