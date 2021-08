Lola

Fassbinder-Filme sind immer eine Herausforderung, für ihre Zeit wie die für die folgenden Epochen, für das Publikum wie für die Menschen vom Fach. Der so offensichtlich unbestechliche und seriöse Herr von Bohm übernimmt in den 1950er Jahren das Baudezernat einer deutschen Kleinstadt, in der eine korrupte ­Clique das Sagen hat. Als er sich in eine Prostituierte verliebt und sie schließlich heiratet, verwickelt er sich in die Machenschaften der auf ihre Vorteile bedachten Bürger. Mit Mario Adorf, Barbara Sukowa, Rosel Zech u. v. a. Stars. D 1981.

Arte, 20.15 Uhr

Der Fall Collini

Regisseur Marco Kreuzpaintner arbeitet in der bildgewaltigen Literaturverfilmung ein düsteres Kapitel bundesrepublikanischer Geschichte auf: das sogenannte Dreher-Gesetz von 1968, das faktisch einen Schlus...