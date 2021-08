In Salzburg nichts Neues

Der Dozent und sein Freund Groll saßen auf einer Bank in Deutsch-Altenburg, das eine Autostunde stromabwärts von Wien am nördlichen Donauufer liegt. Sie schauten auf ein Hafenbecken, das von der bundeseigenen Baugesellschaft Via Donau für Reparaturen ihrer Arbeits- und Baggerschiffe genutzt wird. Bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren auch die letzten zwei bewaffneten Patrouillenboote des Bundesheers immer wieder zu Gast in Deutsch-Altenburg, die »Oberst Brecht« und die »Niederösterreich«. Nach der Abschaffung der Donau­marine dümpeln die beiden Museumsschiffe jetzt an ihrem Geburtsort, der ehemaligen Schiffswerft Korneuburg, vor sich hin. Von ehemaligen Werftarbeitern hatte Herr Groll erfahren, dass die »Oberst Brecht« am späten Nachmittag in Deutsch-Altenburg zu einem Freundschaftsbesuch eintreffen werde. Er konnte es kaum erwarten, dem Boot seine Aufwartung zu machen.

Der Dozent vertiefte sich indessen in die Rede Julian Nida-Rümelins ...