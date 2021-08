Billiges Geld für Superreiche

Was macht ein Multimilliardär in den USA, der gerade kein Bargeld zur Hand hat, aber für den Wochenendurlaub noch schnell einen neuen SUV kaufen will? Er nimmt einen Privatkredit bei der Bank seines Vertrauens auf und hinterlegt als Sicherheit Anteile seines Unternehmens. Selbiges machte vergangenen Monat unter anderem Elon Musk. Als er flüssiges Geld brauchte, holte er sich flugs ein Darlehen und hinterlegte Anteile seiner Unternehmen Tesla und »Space X«.

Damit liegt Musk voll im Trend. Vor allem in den USA nehmen Multimilliardäre zunehmend günstige Kredite auf und bürgen für diese mit Teilen ihres Eigentums, berichtete das US-Portal Bloomberg am 23. Juli. Demnach habe Hedgefondsmanager Alan Howard für 59 Millionen US-Dollar ein Appartement im New Yorker Stadtteil Manhattan gekauft. Zwei Monate später nahm er dafür eine Hypothek in Höhe von 30 Millionen US-Dollar bei der Großbank Citigroup auf.

Was für viele Normalverdiener ein notwendiges Übel oder eine B...