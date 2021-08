Räder stehen still

Aus Protest gegen die Absetzung des Chefs der »Sonderstaatsanwaltschaft gegen die Straflosigkeit« (FECI), Juan Francisco Sandoval, eine Woche zuvor ist es in Guatemala am Wochenende zu Demonstrationen und anderen Aktion gekommen. In mehreren Departamentos wurden Straßenblockaden geräumt, teilweise kam es dabei auch zu Polizeigewalt. So berichtete Prensa Comunitaria am Freitag von Übergriffen einer Spezialeinheit in El Zarco im Departamento Retalhuleu auf Protestierende, die eine nach dem Exdiktator Carlos Castillo Armas benannte Brücke besetzt hielten. Am 23. Juli hatte Generalstaatsanwältin María Consuelo Porras FECI-Chef Sandoval abgesetzt. Nach Morddrohungen floh Sandoval ins Nachbarland El Salvador, wo er sich an einem unbekannten Ort versteckt hält.

Ihren vorläufigen Höhepunkt fanden die Proteste am Donnerstag, als auf vielen Fernstraßen des Landes nichts mehr ging. Ab dem frühen Morgen blockierten Tausende Menschen zentrale Verkehrsknotenpunkte beisp...