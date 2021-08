Zaudern nicht angesagt

Die Londoner Initiative »Free Mumia Abu-Jamal Campaign UK« hatte für Sonnabend 18 Uhr unter dem Titel »Free Mumia Now!« zu einer internationalen Videokonferenz geladen. Ausgangspunkt war die Freiheitskampagne für den seit fast 40 Jahren in den USA einsitzenden Bürgerrechtler Mumia Abu-Jamal. Wegen seiner gesundheitliche Situation, die weiter zu Besorgnis Anlass bietet, kann der jW-Kolumnist derzeit nur reduziert arbeiten. Nach Coronainfektion und Herzoperation bedürfe seine Behandlung »absolut genauer medizinischer Überwachung«, mahnte Noelle Hanrahan vom US-Projekt Prison Radio. In ihrem aufgezeichneten Gespräch mit dem Enkel Jamal Jr. über die Situation seines Großvaters sagte dieser, es gehe nicht an, »überall ›Black Lives Matter‹ zu propagieren, aber nicht alles dafür zu tun, Mumias Freiheit zu erkämpfen«. Sein Großvater sei »d...