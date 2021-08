Zum Inhalt dieser Ausgabe | Grob verrechnet Verdi-Betriebsgruppe: Freie Universität Berlin enthält Beschäftigten seit Jahren tarifliche Zuschläge vor Pascal Richter Es ist ein Verdacht: Laut einer jüngsten Veröffentlichung der Verdi-Betriebsgruppe und des Personalrats Dahlem der Freien Universität Berlin (FUB) zahlt die Unileitung offenbar seit Jahren tarifliche Zuschläge nicht korrekt aus. Konkret geht es um das tarifvertraglich verbriefte Recht der Beschäftigten auf die tariflichen Zeitzuschläge für Überstunden und Nachtarbeit zusätzlich zu den Zeitzuschlägen für Sonntags-, Feiertags-, Vorfesttags- oder Samstagsarbeit. Die Praxis der FUB war bisher anscheinend, die Zuschläge miteinander zu verrechnen, statt sie zu addieren. Für die Betroffenen bedeutet das eines: Gehaltseinbußen. Pikant dabei: In der Dienststelle der Zentraleinrichtung Botanischer Garten werden die Zuschläge seit einigen Jahren bereits korrekt vergütet, aber erst nachdem ein Beschäftigter die korrekte Bezahlung der Zuschläge vor dem Arbeitsgericht eingeklagt hatte. Jedoch hat die Uni-Personalabteilung es offenbar nicht für nötig gehalten, die korrekt...

Artikel-Länge: 3517 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen