»Querdenker« im Niedergang

Insgesamt etwa 3.000 Anhängerinnen und Anhänger der »Querdenken«-Bewegung, die aus dem gesamten Bundesgebiet angereist waren, haben am Sonntag versucht, trotz des Verbots der angemeldeten Kundgebungen in Berlin zu demonstrieren. Die Verbote waren am Sonnabend vom Oberverwaltungsgericht (OVG) bestätigt worden. Dazu gehörte auch die Veranstaltung der Stuttgarter Initiative »Querdenken 711«, für die 22.500 Teilnehmer unter dem Motto »Das Jahr der Freiheit und des Friedens – Das Leben nach der Pandemie« angemeldet worden waren. Begründet worden waren die Verbote sowohl von der Polizei als auch von den Gerichten damit, dass Veranstalter und Teilnehmer in der Vergangenheit geltende Schutz- und Hygienebestimmungen ignoriert hätten. Mehr als 2.200 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz.

