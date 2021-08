Beijing herausfordern: Britische Marine unterwegs in fremden Hoheitsgewässern

Zeichnet sich da Londons nächste Provokation in umstrittenen Gewässern ab? Der neue britische Flugzeugträger »HMS Queen Elizabeth« ist auf seiner ersten großen Fahrt in der vergangenen Woche ins Südchinesische Meer eingefahren. Zuvor hatten er und die ihn begleitenden Kriegsschiffe – eines davon aus den Niederlanden, eines aus den USA – gemeinsame Übungen mit Schiffen etwa aus Indien, Thailand und Malaysia durchgeführt und die Fahrt durch die Straße von Malakka genutzt, um auch gemeinsam mit der Marine Singapurs ein wenig zu trainieren. Nun geht es weiter durchs Südchinesische Meer in den Pazifik östlich der Philippinen, wo weitere Manöver geplant sind, unter anderem mit den Streitkräften Japans. Insgesamt sind auf der über 26.000 Seemeilen langen Reise gemeinsame Übungen mit Truppen aus rund 40 Staaten geplant, darunter eine ganze Reihe asiatisch-pazifischer Staaten.

Fragt sich nur, ob die Fahrt durch das Südc...