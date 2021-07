Was durch die Hirne fließt

In ihrem Band »Kapitalistischer (Sur)realismus« von 2018 unterzogen Markus Metz und Georg Seeßlen das neoliberale System einer genauen Analyse und stellten dabei – mit Bezug auf die Arbeiten von Mark Fisher – das surreale Element in den Blickpunkt. Der Neoliberalismus, so ihre These, habe sich vollständig ästhe­tisiert, somit von der Wirklichkeit entkoppelt und mache daraus auch gar keinen Hehl mehr.

In ihrem aktuellen Buch »Beute und Gespenst« gehen die beiden einen Schritt weiter und beschreiben sehr genau die Lebensweise der Menschen im Neoliberalismus unserer Tage, wie dieser »das Sehen, Hören und Em­pfinden durchdringt«. Die Autoren beleuchten dabei verschiedene Facetten der Gesellschaft, von der Arbeit über die Sprache und Körpersprache bis hin zum Verfall der Demokratie. Auch die Coronakrise hat bereits Einzug in das Buch gefunden. Die Pandemie hat die vorgestellten Mechanismen nur noch verstärkt. Alles wird für den modernen Menschen zu eine...