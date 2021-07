Selbstbewusster im Dunkelfeld

Das Selbstverständnis von Jugendlichen in bezug auf Geschlecht und Sexualität scheint sich zu ändern. Viele Jugendliche gingen selbstbewusster mit ihren vielfältigen Geschlechteridentitäten um und seien sensibilisierter, sexualisierte Gewalt zu erkennen. Das besagt eine am Freitag vorgestellte Studie des sexualwissenschaftlichen Bereichs der Hochschule Merseburg im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt. Für die »Partner 5«-Jugendstudie wurden bundesweit 861 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren befragt. Ziel war es, einen tieferen Einblick in das Dunkelfeld zu Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt zu erhalten.

Die Studie, die 1973 in der DDR zum ersten Mal durchgeführt wurde, hält bei ihrer fünften Erhebung einige Erneuerungen bereit. Erstmals wurden darin Jugendliche mit diverser Geschlechteridentität aufgeführt, die sich nicht mit den binären Geschlechterrollen »männlich« oder »weiblich« identifizieren, s...