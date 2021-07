Urnengang in Gefahr

Zweifel an der Durchführbarkeit der für den 10. Oktober angesetzten Parlamentswahlen im Irak nehmen zu, nachdem am Mittwoch auch die Irakische Nationale Dialogfront ihre Teilnahme am Urnengang abgesagt hat. »Das Versäumnis, ein sicheres Umfeld für die vorgezogenen Wahlen zu schaffen, und die Verbreitung außer Kontrolle geratener Waffen sind alles Faktoren, die bestätigen, dass keine klare Veränderung stattfinden wird, und entsprechend hat die Front beschlossen, nicht an den Wahlen teilzunehmen«, so die Erklärung. Bei der Irakischen Nationalen Dialogfront handelt es sich um eine vor den Wahlen 2005 gegründete Partei, in der sowohl Araber als auch Kurden, Assyrer, Jesiden und Schabaken vertreten sind.

Wenige Tage zuvor hatte die Irakische Kommunistische Partei (IKP) entsprechend der Empfehlung ihres politischen Komitees beschlossen, nicht an...