»Das ist eine grobe Unverschämtheit«

Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, Jasper Wieck, war am Dienstag in Kabul im Ministerium für Flüchtlinge und Rückführungen. Was hat er da gemacht?

Vor einigen Wochen hat die afghanische Regierung die Entscheidung getroffen, in den nächsten drei Monaten keine Abschiebungen mehr entgegenzunehmen. Schweden, Finnland und Norwegen haben das auch akzeptiert und einen Abschiebestopp verhängt. Doch die Bundesregierung will die souveräne Entscheidung der Regierung in Kabul eher als »Bitte« auffassen, die zu prüfen sei. Jasper Wieck hat nun darauf gedrängt, dass der nächste Abschiebeflug, der für den 10. August angesetzt ist, eben doch stattfinden kann. Wieck bestand darauf, dass es angesichts der bevorstehenden Wahlen in Deutschland nicht möglich sei, diese Abschiebung auszusetzen.

Abschiebungen als Wahlkampfthema?

Laut unserer Quelle hat Wieck anscheinend das Argument vorgebracht, dass es die Bundesregierung angesichts der Wahl i...