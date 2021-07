BRD verschärft Einreisekontrollen

Die Bundesregierung setzt angesichts steigender Ansteckungsraten und einer schleppenden Impfkampagne auf schärfere Kontrollen bei der Einreise. Von diesem Sonntag an müssen Reisende aus dem Ausland ab zwölf Jahren an den Grenzen, Bahnhöfen und Flughäfen der BRD nachweisen, gegen das Coronavirus geimpft, von einer Covid-19-Erkrankung genesen oder negativ auf das Virus getestet zu sein. Die entsprechende Verordnung beschloss das Kabinett am Freitag. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte, man wolle das Risiko verringern, dass »zusätzliche Infektionen eingetragen werden«. Geimpfte könnten sich das Testen sparen »und müssen grundsätzlich auch nicht...