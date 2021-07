Der Kampf geht weiter

Die Gründung der Kommunistischen Partei Südafrikas diesen Freitag vor 100 Jahren war ein Wendepunkt in der Geschichte der Arbeiterbewegung in der damals noch unter britischer Oberhoheit stehenden Union Südafrikas. Die Partei vermochte es, Kämpfe schwarzer und weißer Arbeiter zu vereinen, und sie hatte immensen Einfluss auf die politische und strategische Ausrichtung des Kampfes gegen das Apartheidregime. Bis heute ist die South African Communist Party (SACP), wie sie seit der Wiedergründung im Untergrund 1953 heißt, Teil eines Bündnisses mit dem regierenden African National Congress (ANC) und dem Gewerkschaftsdachverband Congress of South African Trade Unions ­(COSATU). Den eigenen ­Prinzipien zufolge soll diese ­Tripartite-Allianz die Grundlage der Regierungspolitik Südafrikas sein. Die Realität aber sieht anders aus, was die SACP auch wiederholt eingestanden und kritisiert hat. Klassenauseinandersetzungen werden im Post-Apartheid-Südafrika auch innerhal...