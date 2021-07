»Die Versäumnisse sind nicht nur coronabedingt«

Der Schulbeginn in Brandenburg am 9. August naht. Lehrerinnen, Schüler und Eltern blicken dem Schulstart mit Unruhe entgegen. Hat die Politik angesichts wieder steigender Coronainfektionszahlen in den Schulen ausreichend vorgesorgt?

Wenn die Schulen jetzt wieder öffnen, wird es vermutlich wieder Infektionsgeschehen geben. Viele Lehrkräfte sind geimpft. Das ist gut so, auch um die anderen zu schützen. Die Teststrategie muss fortgesetzt werden. Im Herbst wird die Lage wohl erneut schwierig. Die Pandemie ist nicht vorbei, die vergangenen Monate wurden nicht wirklich genutzt, um die Schulen sicherer zu machen. Luftfilter sind wichtig, werden aber voraussichtlich nicht schnell zur Verfügung stehen. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte werden wieder in Quarantäne müssen.

Wie bewerten Sie es, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) für Kinder und Jugendliche keine Impfempfehlung ausgesprochen hat?

Erziehungsberechtigte werden sich von Ärzten beraten lassen u...