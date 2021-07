Die Concorde

Absturz einer Legende

Die Concorde erreichte als erstes ziviles Passagierflugzeug Überschallgeschwindigkeit. Dreißig Jahre lang flog sie über den Atlantik: Sie überholte die Uhrzeit und kam früher in New York an, als sie in Paris oder London gestartet war. Nur wenige konnten sich diesen Luxus leisten. Am 25. Juli 2000 stürzte das Flugzeug über der französischen Gemeinde Gonesse ab – 113 Menschen starben. Aber das war nicht der einzige Grund, warum das Projekt aufgegeben wurde, der Kerosinverbrauch zum Beispiel war exorbitant. BRD/Frankreich/USA 2020.

Arte, 20.15 Uhr

Monitor

Bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands kamen mehr als 175 Menschen ums Leben. Viele von ihnen hätten womöglich gerettet werden können, wenn Warnungen ernstgenommen worden wären. Der Redaktion liegt ein Handbuch des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aus dem Jahr 2015 vor. Schon damals warnten die...