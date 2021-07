Kanonenbootdiplomatie

Am kommenden Montag nimmt die Fregatte »Bayern« von Wilhelmshaven aus mit der Begründung Kurs in Richtung Indopazifik, man müsse dort »Flagge zeigen« (Annegret Kramp-Karrenbauer). Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um irgendeine beliebige Rundreise, sondern um ein bewusst gesetztes Zeichen, dass auch Deutschland in der sich verschärfenden Großmachtkonkurrenz zu China mitmischen will. Diese Konflikte haben ihre Wurzeln in unterschiedlichen kapitalistischen Ordnungsvorstellungen und knallharten Auseinandersetzungen um Macht und Einflusssphären, die aktuell im Indopazifik am intensivsten ausgetragen werden.

Tonangebend sind dabei aber weiter vor allem die USA, die eine gezielte Strategie verfolgen, um China innerhalb der sogenannten ersten Inselkette militärisch blockieren zu können. Schon vor einiger Zeit rief Ursula von der Leyen, damals noch als Verteidigungsministerin, die »Ära der Konkurrenz großer Mächte« aus, in der sich Deutschland nicht »neutra...