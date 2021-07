Lethargie und Fatalismus

»Ich will keine Schauspielerin mehr sein«, sagt Franka Potente. Sie müsse das jetzt ein bisschen, denn sie habe kein Geld verdient während der Pandemie. »Aber für mich ist ganz klar die Schauspielerei sekundär. Ich will Regisseurin sein«, protokolliert der Bayerische Rundfunk am Rande des Filmfests München. Schon in den vergangenen Jahren klang in den Potente-Interviews immer wieder der Frust über schlechte Drehbücher und ungenügende Rollenangebote durch. Zuletzt war die gebürtige Münsteranerin, die seit 10 Jahren in Los Angeles lebt, kaum noch auf der Leinwand zu sehen. Auch mit den kleineren Rollen in US-Serien, für die sie zuletzt noch gebucht wurde, soll nun Schluss sein. Die »Lola rennt« von einst hat das Hamsterrad Hollywood satt.

Ihre erste Arbeit hinter der Kamera ist ein klassischer »Autorenfilm«: Milieu prekär, Thema existentiell.

Marvin, der vor 17 Jahren im Gewaltrausch eine alte Frau totgeprügelt hat, kehrt nach abgesessener Strafe aus dem Gefä...