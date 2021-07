»Die Bundesregierung wusste frühzeitig, was zu tun ist«

Die Bundesregierung hat in dieser Woche einer Coronaimpfpflicht eine klare Absage erteilt. Sie kritisieren die Koalition von CDU/CSU und SPD aktuell dafür, in der Pandemie nicht adäquat agiert zu haben. Welche konkreten Vorwürfe erheben Sie?

Erneut versagt die Bundesregierung dabei, vorausschauend und verantwortungsvoll in der Pandemie zu handeln. Es war zu erwarten, dass die Impfbereitschaft mit zunehmender Impfquote zurückgehen wird. Die Bundesregierung hat völlig verschlafen, dafür Maßnahmen vorzubereiten. Wenn sie weiter untätig bleibt, trägt sie die volle Verantwortung, wenn im Herbst wegen einer vierten Welle der Pandemie wieder freiheitseinschränkende Maßnahmen ergriffen werden. Dabei ist angesichts der Sommerpause des Bundestags und der bevorstehenden Bundestagswahl zu befürchten, dass diese Maßnahmen erneut intransparent in Bund-Länder-Treffen und per Verordnungen am Parlament vorbei beschlossen werden.

Was wäre Ihrer Ansicht nach die richtige Reak...