Abschiebung nach Attentat

Die Deutsche Rebecca Sprößer, die sich im kolumbianischen Cali an den Protesten gegen die Regierung beteiligt hatte, ist am Dienstag (Ortszeit) aus Kolumbien ausgewiesen worden. Das erklärten die zuständigen Behörden des Landes, die den Schritt damit rechtfertigten, dass sich die 34jährige an Aktionen beteiligt habe, »die nichts mit ihrem Status als Touristin zu tun hatten und die öffentliche Ordnung beeinträchtigten«. Zudem dürfe Sprößer während der Dauer der Sanktionierung nicht mehr nach Kolumbien einreisen, so die kolumbianische Migrationsbehörde. Der TV-Sender RCN zeigte Bilder von Sprößer in Begleitung von Migrationsbeamten am internationalen Flughafen der Hauptstadt »El Dorado«, wo sie in einen Flieger nach Deutschland gesetzt wurde. Die Tageszeitung El Espectador berichtete, die deutsche Botschaft in Bogotá habe die Ausweisung bestätigt.

Erst am Donnerstag hatte die Aktivistin ein Attentat in Cali überlebt, wie sie am Freitag über ihr Facebook-Prof...