Stets bereit zum Abheben

Friedrich Merz will nicht nur in der Bundespolitik baldmöglichst wieder landen, etwa nach der Bundestagswahl auf dem Sessel des Wirtschaftsministers in einem Kabinett Armin Laschet. Auch in seiner Eigenschaft als passionierter Pilot legt der frühere CDU-Fraktionschef im Bundestag Wert auf eine weiche Landung. Ob für den Ausbau eines Flugplatzes einfach mal ein wertvolles Stück Natur verschwindet, dürfte ihn dagegen eher weniger kratzen, auch wenn er sich zuletzt als Umweltschützer geriert hat. Das legt jedenfalls ein Vorgang in Hochsauerlandkreis nahe, in dem Merz seinen Hauptwohnsitz hat und erneut für den Bundestag kandidiert.

Im Landkreis gibt es laute Proteste von Naturschützern gegen den Ausbau des Flugplatzes Arnsberg-Menden, wie Spiegel online am vergangenen Freitag berichtete. Ganz in der Nähe wohnt Merz, es ist gewissermaßen der inoffizielle Privatflugplatz des gut vernetzten Toplobbyisten – und des mit ihm befreundeten Multimillionärs Ulrich Bett...