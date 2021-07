Vereine wollen Zugangsverbot kippen

Das Verfahren habe Signalwirkung. Aus diesem Grund mobilisierte der Münchner Flüchtllingsrat e. V. am Mittwoch zur Kundgebung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH). Dort begann die Verhandlung um Zugang der vom Verein zusammen mit der Nichtregierungsorganisation Amnesty International ins Leben gerufenen Infobus-Initiative zu Geflüchteten in Erstaufnahme- und sogenannten Anker-Einrichtungen (»Anker« ist eine Abkürzung für »»Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung«). Der Münchner Flüchtlingsrat ging erneut gegen ein Betretungsverbot vor, welches seit 2018 von den oberbayerischen Behörden ausgesprochen wird. Seit 2001 soll per Infob...