Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mythos zerstört USA: Sonderausschuss und Doku zu Kapitolerstürmung widerlegen rechte Behauptung der Friedfertigkeit Jürgen Heiser Sogar nach dem Ende seiner Amtszeit als US-Präsident musste sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er Tausende seiner Anhänger auf der »Stop the Steal«-Kundgebung zum Marsch auf das Kapitol aufgestachelt hatte. Am Ende wurde Trump indes erwartungsgemäß mit den Stimmen der Republikaner im US-Senat von dem Vorwurf freigesprochen. Die seit dem 6. Januar über Medien und Internetforen verbreiteten Tatsachen sprechen eine andere Sprache. So wurden die Zeugenaussagen der Polizisten am Dienstag (Ortszeit), dem ersten Sitzungstag des von der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus eingerichteten Sonderausschusses, ergänzt durch Videomontagen über die zerstörerische Gewaltorgie der Angreifer, einschließlich der Aufnahmen polizeilicher Körperkameras. Die physischen und verbalen Misshandlungen, die die Beamten erlitten, stehen exemplarisch für den Terror, der sich angekündigt hatte, seit das ultrakonservative Lager es schon bald nach dem Wah...

Artikel-Länge: 3449 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen