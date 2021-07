Gegründet 1947 Sa. / So., 31. Juli / 1. August 2021, Nr. 175

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Betreute Rechte Ultranationalisten und Chauvinisten sind ein gewichtiger Faktor auf der politischen Bühne Russlands. Einige werden von der Staatsführung gelenkt, andere bekämpft Harald Projanski Russlands bekanntester rechter Politiker, Wladimir Schirinowski, kann sich vor der Duma-Wahl, die vom 17. bis 19. September stattfinden wird, nahezu täglich im staatlichen TV präsentieren. Mal lässt der 75jährige in Talkshows seine antikommunistischen Tiraden ab, mal berichten Reporter des Staatsfunks freundlich über einen Parteitag seiner Liberaldemokratischen Partei Russlands (LDPR). Bei der vorherigen Duma-Wahl im September 2016 erzielte die Schirinowski-Partei 13,14 Prozent. Damit lag sie nur knapp hinter der Kommunistischen Partei, die 13,34 Prozent erhielt. Diesmal kann die LDPR auf ein ähnlich hohes Ergebnis hoffen. Hemmungslose Demagogie Schirinowskis Erfolgsrezept ist hemmungslose Demagogie. So tönt er, er wolle »der Jugend den Weg freimachen«, und behauptet, er stehe »für die Armen, für die Ehrlichen«. Noch vor ein paar Jahren intonierte er stärker nationalistisch, er stehe »für die Armen, für die Russen«. Der LDPR-Führer verkündet, sein Programm ...

Artikel-Länge: 18426 Zeichen

