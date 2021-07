Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hariris taktisches Spiel Gründe für gescheiterte Regierungsbildung sind vielschichtiger, als Expremier glauben machen will Wiebke Diehl Libanons Präsident Michel Aoun habe »essentielle Änderungen« an der von ihm vorgelegten Liste für ein neues Kabinett verlangt, begründete Saad Hariri am 16. Juli seine Rückgabe des Auftrags, eine neue libanesische Regierung zu bilden. Entgegen dem »französischen Plan« und dem Vorschlag von Parlamentssprecher Nabih Berri habe Aoun zudem versucht, eine Sperrminorität zugunsten seines Schwiegersohns Gebran Bassil zu verankern. Diese von westlichen Medien unkritisch übernommene Darstellung des seit neun Monaten tobenden Machtkampfes zwischen Hariri und Aoun stellt freilich nur einen Teil der Wahrheit dar. Denn vielmehr scheint es, als habe Hariri ein taktisches Spiel gespielt und zuletzt nur nach einem Grund gesucht, den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgeben zu können. Ultimativ hatte er den Präsidenten aufgefordert, dem von ihm gemachten Vorschlag zuzustimmen. Seit Monaten arbeiten er und seine Zukunftsbewegung daran, Aoun und Bassil als alleinige Verantw...

Artikel-Länge: 3381 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen