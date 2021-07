Kreativ in die Box

Am Wochenende war Anpfiff in den unteren deutschen Fußballigen für die Saison 2021/22. Endlich skandierten die Fans Schlachtrufe gen Himmel, die mit nationalen Variablen nichts oder nicht allzuviel am Hut haben. Sogar Football-Kolumnist Niall McVeigh vom britischen Guardian war vergangenen Freitag heiß auf »Zweite Bundesliga!«. Mit Absteiger Schalke 05 (kleiner Scherz unter uns Frauen) und dem Hamburger SV standen sich zwei Vereine mit ordentlich Geschichte und Pötten in den Vitrinen am ersten Spieltag gegenüber. Die Schalker machten trotz guten Starts so weiter wie vergangene Saison: mit einer Niederlage (1:3). Für die knapp 20.000 zugelassenen Anhänger eher zweitrangig, das unmittelbare Stadionerlebnis überwog nach langer Durststrecke.

Und wie gelang der Neustart den Aufgestiegenen? Dresden bekam es im ersten Match ausgerechnet mit dem Rivalen der Vorsaison, dem FC Ingolstadt 04 (diesmal korrekt), zu tun. Kader und Spielweise waren wiedererk...