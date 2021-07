Mit Lügen gegen Podemos

Eine Geheimgruppe von Polizisten um den ehemaligen spanischen Kommissar José Manuel Villarejo soll sich bereits 2014 und somit kurz nach deren Gründung der Bekämpfung der Linkspartei Podemos gewidmet haben. Das geht aus dem Tagebuch von Villarejo hervor, der sich seit 2017 des Verdachts der Geldwäsche sowie der Gründung einer kriminellen Vereinigung erwehren muss. Wie das Onlineportal eldiario.es am Sonntag berichtete, traf sich der Expolizist im Oktober 2014 mit dem damaligen Staatssekretär für Sicherheit der rechtskonservativen Volkspartei (PP), Francisco Martínez Vázquez. In Villarejos Tagebuch ist dazu angemerkt: »Gespräche Podemos.« Nun steht der Verdacht im Raum, dass der ehemalige Staatskommissar und seine Komplizen im Auftrag der damaligen Regierung falsche Anschuldigungen in die Welt gesetzt haben, mit dem Ziel, in der Öffentlichkeit Stimmung gegen die Linkspartei zu machen.

Nur wenige Monate später berichtete die spanische Presse über angeblich i...