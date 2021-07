Zwischen Repression und Widerstand

In einer Aufsatzsammlung über die Türkei tagesaktuell zu bleiben sei schwer, da in dem Land täglich Dinge mit großer Reichweite geschehen könnten. Das konstatiert die EU-Abgeordnete der Partei Die Linke, Özlem Alev Demirel, im Vorwort des von ihr herausgegebenen Buches »Türkei im Umbruch?«. Umso positiver erscheint es, dass es Demirel gelungen ist, 14 türkeistämmige Autorinnen und Autoren zu finden, die marxistisch geschult auf langfristige Trends und Strukturen der Innen- und Außenpolitik, auf Ökonomie und Ideologie, auf Repression und Widerstand zwischen Bosporus und Ararat blicken Ein Großteil der Autoren schreibt auch für die in der Türkei erscheinende sozialistische Tageszeitung Evrensel – sie zählt zu den wenigen noch verbliebenen oppositionellen Medien.

Illusionslos erkennt Demirel, dass die Beziehungen der EU zur Türkei aufgrund ihrer geographischen und strategischen Bedeutung immer von den eigenen Interessen der EU-Mitgliedstaaten und nicht etwa v...