Wie viele Werkzeugkästen habe ich schon gehabt in meinem Leben, angefangen mit einem für Laubsägearbeiten und Drachenbau? In meinem Kinderzimmer hing ein Schrank an der Wand, der etwa 20 Werkzeuge zur Holzbearbeitung enthielt. Zuletzt verlieh ich einen 80teiligen Werkzeugkasten, vergaß aber, an wen, und erwarb dann einen unschlagbar billigen 160teiligen aus China im »Baumarkt«, als man dort wieder ohne große Coronamaßnahmen und »Zeitfenster« einkaufen konnte.

Als wir einige Jahre auf dem Land lebten und dort ein Bauernhaus modernisierten, ging ich – so oft wie jetzt in einen Buchladen – in ein Eisenwarengeschäft in der Kreisstadt, in dem die Verkäufer noch graublaue Kittel trugen. Wenn man nicht genau den Fachbegriff wusste – sagen wir »Stichsäge mit Pendelhub« oder »Torx« für Innensechsrundschrauben –, hatte man schlechte Karten. Es war eigentlich ein Geschäft für professionelle Handwerker, noch nicht auf »Do-it-yourself«-Kunden eingestellt. Dass man von ...