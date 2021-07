Wo der Deutsche gerne hingeht

Sie durften jetzt endlich einmal die Heimat in der Schlacht von Erfstadt und Ahrweiler verteidigen – dafür Dank! Der große Rest aber sitzt weinend in den Kasernen. Seit Ende Juni tobt der garstige Streit, ob wir ­Unseresoldatinnenundsoldaten, die nahezu unbesiegt von ihrer Mission am Hindukusch in die Heimat zurückkehren, im Bendlerblock willkommen heißen mit einem feierlichen Zapfenstreich. Oder auf dem noch immer so genannten Platz der Republik vor dem Reichstag. Und wann endlich.

Eine Selbstbewusste Nation hätte ihre Heldinnen und Helden gleich dreimal mit feierlichem Zapfenstreichen versorgt. Das dritte Mal vor dem am vergangenen Dienstag zum zweiten Mal neueröffneten Hohenzollernschloss.

Denn es verkündet von hoch oben, von seinem Kuppelkreuz, den gewissenhaft renovierten Spruch, dem jeder Erdenbürger zu gehorchen hat: »Es ist kein ander Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, dass im Namen Jes...