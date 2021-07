Geschichten wie Viren

»Ich nehme die Stimme meines ­Vaters mit meinem Telefon auf. Audio, aber kein Video.« Denn der Vater der Teenagerin, Protagonistin und Ich-Erzählerin Sunday liegt im Sterben. Er hat Krebs. Sie nimmt ihn ständig auf, immer öfter auch in ihrer Abwesenheit in der Klinik. ­Jede Aufnahme wird in ihre Teile zerlegt, so dass sie beispielsweise viele Dateien von seinen unterschiedlichen Arten des Lachens hat. Sunday nutzt das Material nicht nur zur persönlichen Erinnerung: Sie programmiert damit ein Computervirus. Ein Virus, das keinen Schaden anrichtet, aber sich versteckt, in fremden Festplatten einnistet, so dass ihr Vater digital weiterlebt und sich weltweit vermehrt. Soweit der Plan der Hauptfigur in der Erzählung »Malagash« des kanadischen Schriftstellers Joey Comeau.

Nicht zum ersten Mal wartet der 1980 geborene und in Toronto lebende Autor mit einfallsreichen Ideen auf. In seinem Debüt »Lockpick Pornography« (2016) erzählt er von einer anarchistisch-queere...